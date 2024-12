Konzert in Grosselfingen „XMAS-Open-Air“ sorgt für gute Laune und viele Spenden

Viele Besucher haben das Konzert mit „Caro and Friends“ auf dem „Alten Berg“ in Grosselfingen verfolgt. Die Erlöse des „XMAS-Open-Airs“ gehen an eine Stiftung der Unikinderklinik in Tübingen.