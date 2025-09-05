Mit Singers Hilfe und Rezepturen: Lars Nannt eröffnet 24/7-Metzgerei in Nordstetten

Das Aus von Metzgerei Singer in Nordstetten war für die Nahversorgung ein schwerer Schlag. Doch Lars Nannt wagt nun dort den Weg in die Selbstständigkeit – mit einem 24/7-Konzept.
Die Metzgerei in Nordstetten hat wieder geöffnet. Nach dem endgültigen Rückzug von Alexander Singer übernimmt nun der 25-jährige Lars Nannt aus Gäufelden das Geschäft – unter neuem Namen und mit frischem Konzept. Die „Nannt Genussmanufaktur“ verbindet traditionelles Metzgerhandwerk mit digitaler Selbstbedienung und regionaler Vielfalt.