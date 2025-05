Mit Schützenhilfe in die Champions League?: So kommt der SC Freiburg schon am Wochenende in die Königsklasse

So kommt der SC Freiburg schon am Wochenende in die Königsklasse

Mit Schützenhilfe in die Champions League?

Sechs Punkte sind in dieser Bundesliga-Saison noch zu vergeben – als Tabellenvierter hat der SC Freiburg alles in der eigenen Hand. Wir zeigen, wie es sogar am 33. Spieltag schon mit der Qualifikation für die Champions League klappen könnte.

In der dritten Minute der Nachspielzeit versprühte Bayer Leverkusen noch mal so etwas wie den Hauch der vergangenen Meistersaison, in der man schon fast die Uhr nach einem späten Treffer der Werkself von Noch-Trainer Xabi Alonso stellen konnte.

Leidtragender am vergangenen Sonntag: Der SC Freiburg. Denn als Jonathan Tah in der 93. Minute zum 2:2 gegen den SC Freiburg einköpfte, verloren die Breisgauer in der Blitztabelle zwei Punkte, die im Kampf um Europa extrem wertvoll gewesen wären.

Lesen Sie auch

Doch auch mit dem Unentschieden hat der SC Freiburg, der derzeit auf Platz vier steht, im Kampf ums europäische Geschäft alles in der eigenen Hand. „Wir sind weiter in einer guten Ausgangsposition“, sagte etwa Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein nach dem Spiel gegen Leverkusen.

Grifo hofft auf „Endspiel gegen Frankfurt“

Sein Kollege Vincenzo Grifo gab am DAZN-Mikrofon die Marschroute für den Saison-Endspurt vor: „Wir sind nach dem Spieltag auf dem vierten Platz, aber wir haben zwei Punkte zu wenig heute hier mitgenommen. Als nächstes folgt jetzt Holstein Kiel, da werden wir wieder alles reinwerfen und möglichst viele Punkte mitnehmen und dann gibt es das Endspiel gegen Frankfurt.“

Unsere Empfehlung für Sie Nach 16 Jahren Profifußball Manuel Gulde vom SC Freiburg beendet seine Karriere 16 Jahre war er im Profifußball unterwegs, seit neun Jahren beim SC Freiburg: Im Sommer macht Innenverteidiger Manuel Gulde nun Schluss und beendet seine Karriere.

Denn nach der Auswärtspartie in Kiel, wartet auf den Sport-Club noch der Tabellendritte aus Eintracht Frankfurt, der noch zwei Punkte aus zwei Spielen braucht, um das Ticket für die Königsklasse zu buchen.

Der Traum von der Champions League, er lebt beim SC Freiburg. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Am Samstag im hohen Norden gefordert

Dorthin würde auch der SC Freiburg gerne. Ein erster Schritt soll am Samstag um 15.30 Uhr (live bei Sky) bei abstiegsbedrohten Kielern gegangen werden. Mit einem Sieg in hohen Norden am 33. Spieltag könnte die Elf von Julian Schuster theoretisch sogar schon die Champions League klarmachen – wäre aber auf Schützenhilfe angewiesen.

Das sind die Szenarien für den 33. Spieltag:

Der SC Freiburg kommt in die Champions League, wenn… er sein Auswärtsspiel bei Holstein Kiel gewinnt undBorussia Dortmund (derzeit Fünfter) am Sonntag in Leverkusen verliert und RB Leipzig als momentan Sechster in Bremen maximal einen Punkt holt.

So klappt’s mit der Europa League

Der SC Freiburg kann die Europa League klarmachen, wenn… er in Kiel drei Punkte holt und entweder der BVB verliert oder RB Leipzig nicht gewinnt

Keine Schützenhilfe für Platz sechs nötig

Der SC Freiburg hat die Teilnahme an der Conference League bereits sicher, wenn… er gegen abstiegsbedrohte Kieler gewinnt, da der Abstand auf den FSV Mainz 05 auf Rang sieben bereits vier Punkte Vorsprung hat.

Für den Gegner geht’s um den Klassenerhalt

So oder so: Ein Sieg bei Holstein Kiel, für die eine Niederlage – je nach Ergebnis der Heidenheimer – bereits den Abstieg in Liga zwei bedeuten könnte. Schon allein diese Konstellation zeigt, dass ein extrem schweres Auswärtsspiel für die Elf von Julian Schuster werden wird.