Mit Schirm, Charme und Klapptisch: Fahrradanhänger aus Freiburg gewinnt Eurobike Award

1 Der Fahrradanhänger „Out 4“ hat einen Sonnenschirm und Stühle sowie Tisch immer dabei. Foto: Out 4

Der „Out4“ ist ein Fahrradanhänger mit Potenzial: Man hat die Picknick-Ausrüstung immer dabei. Erfunden hat ihn Clemens Salm aus Freiburg – am Anfang stand eine Idee, die aus der Not geboren war. Der Anhänger wurde mit dem Eurobike-Award prämiert.









Klar, erfinden kann man so ein Ding eigentlich nur in einer Wohlfühlregion wie Freiburg: Der „Out4“ ist ein Fahrradanhänger mit Sonnenschirm, Klapptisch und vielen Möglichkeiten. Und er hat schon vor seiner breiten Einführung am Markt die Macher der internationalen Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt überzeugt, die den Anhänger in der Kategorie „Zubehör“ am 3. Juli im Rahmen der Messe mit einem „Eurobike Award“ für sein Design, seine Nachhaltigkeit und seine Funktionalität auszeichnen und auf einer speziellen Ausstellungsfläche präsentieren werden.