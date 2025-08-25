Mit Schaufel und Spaten im Einsatz: Feuerwehr Bisingen absolviert Baumpflanzchallenge

Die Feuerwehr Bisingen tauscht Lösch- mit Gartenwerkzeug – und hat die Baumpflanz-Challenge gemeistert. Nominiert wurden die Wehrleute von ihren Kameraden aus Grosselfingen.

Die Gesamtwehr Bisingen hat sich jüngst den Herausforderungen der Baumpflanz-Challenge gestellt. Zum Hintergrund: Die Grosselfinger Feuerwehr hat ihre Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bisingen zur Baumpflanzchallenge 2025 nominiert. Dies bedeutet, dass innerhalb der nächsten sieben Tage ein Baum nahe dem Gerätehaus gepflanzt werden muss. Sollte dies nicht gelingen, muss zu einem ausgiebigen Abendessen eingeladen werden.

So trafen sich kürzlich an einem Sonntagvormittag rund ein Dutzend Wehrangehörige –in der Runde dabei auch die Kommandanten Marc Mayer und Steffen Schmidt – der verschiedenen zu Bisingen zählenden Abteilungen, um sich der Aufgabe anzunehmen.

In Einsatzkleidung schritten die Wehrleute zur Tat. Foto: Wahl

Die ortsansässige Baumschule Rager spendete kurzerhand den säuerlichen Herbstapfelbaum der Sorte „Rewena“. Beim Gerätehaus angekommen ging es auch schon los. Ausgerüstet mit der Einsatzkleidung und mit Hilfe von Schaufel, Spaten, Schlauch und einer Menge Spaß hat die Gruppe die Aufgabe gemeistert. Sprich: Fachgerecht ein Loch inmitten der Streuobstwiese gebuddelt, den Baum eingesetzt und mit Boden bedeckt, bevor die erste Bewässerung mittels der Kübelspritze erfolgte.

Filmaufnahme dokumentiert absolvierte Challenge

Kommandant Marc Mayer bedankte sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Grosselfingen für die Nominierung und teilte das Erreichte in den sozialen Medien auf Facebook und Instagram. Dokumentiert wurde die Baumpflanzchallenge mit einer Filmaufnahme durch Cedric Schulz.

Den Staffelspaten haben die Bisinger Feuerwehrkameraden indes weitergegeben an die Feuerwehren Sulzbach an der Murr und Tuningen sowie an das THW Hechingen. Denen verbleibt demnach ebenfalls sieben Tage Zeit, ansonsten gibt es ein Vesper für die Bisinger Kameraden. Nach getaner Arbeit folgte noch ein Frühschoppen auf der Terrasse des Gerätehauses.