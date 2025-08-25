Mit Schaufel und Spaten im Einsatz: Feuerwehr Bisingen absolviert Baumpflanzchallenge

Die Feuerwehr Bisingen tauscht Lösch- mit Gartenwerkzeug – und hat die Baumpflanz-Challenge gemeistert. Nominiert wurden die Wehrleute von ihren Kameraden aus Grosselfingen.
Die Gesamtwehr Bisingen hat sich jüngst den Herausforderungen der Baumpflanz-Challenge gestellt. Zum Hintergrund: Die Grosselfinger Feuerwehr hat ihre Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bisingen zur Baumpflanzchallenge 2025 nominiert. Dies bedeutet, dass innerhalb der nächsten sieben Tage ein Baum nahe dem Gerätehaus gepflanzt werden muss. Sollte dies nicht gelingen, muss zu einem ausgiebigen Abendessen eingeladen werden.