Mit Sauerkraut und Schätzspiel: Rohrdorf serviert – herzhaft und hausgemacht

Wenn der ganze „Flegga“ mithilft, läuft’s in der Küche wie geschmiert.Rohrdorf feiert mit Sauerkraut, Schätzspiel und einem starken Team. Auch das Wetter spielt lange mit.

Der Regen ließ am Samstagabend lange auf sich warten – beste Bedingungen für den Auftakt des Schlachtplattefestes der Sportfreunde Rohrdorf. Bereits zur Dorfhocketse am Abend füllten sich die Plätze unter Schirmen und im Zelt. Vereinsvorsitzender Manfred Feldbinder zeigte sich sehr zufrieden: „Schon der Start war ein Erfolg. Besonders die Schupfnudeln waren gefragt.“

Erstmals wurde auch eine vegetarische Variante angeboten – und war am Samstagabend bereits ausverkauft. „Das darf ich daheim gar nicht sagen“, scherzte ein Familienvater, „sonst kommen meine Kinder morgen nicht mit.“ Alternativ gab es Pommes und weitere Varianten zur traditionellen Schlachtplatte mit Schweinebauch, Wurst, Sauerkraut und Bauernbrot. Insgesamt wurden rund 330 Schlachtplatten serviert. Auch Bratwürste und Sauerkraut waren sehr gefragt.

Küchenteam kommt ins Schwitzen

Am Samstagabend kam das Küchenteam ordentlich ins Schwitzen. „Kurz vor zehn hatten wir fast alles rausgegeben“, so Dietmar Wetzel. Für eine Rote reichte es aber noch. Der Andrang setzte sich am Sonntag fort – kein Wunder, ist die Qualität der Speisen weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.

Nicht nur Einheimische, auch Lokalprominenz war vertreten: Ortsvorsteher Johannes Metzner mit Familie, Bürgermeister Markus Tideman sowie mehrere Gemeinde- und Ortschaftsräte genossen das Fest. Ursprünglich vom Liederkranz Rohrdorf ins Leben gerufen, liegt die Organisation heute bei den Sportfreunden. Erfahrene Mitglieder wie Otto Lobmiller und frühere Metzger bringen ihr Know-how ein. „Früher wurde noch selbst geschlachtet“, erinnert sich Feldbinder. Heute werde das Fleisch zugekauft, aber in Eigenregie verarbeitet.

Besonders stolz ist der Verein auf seine langjährigen Helferinnen und Helfer: „Viele sind seit Jahrzehnten dabei“, so Feldbinder. Neben der Bewirtung sorgten sie auch für Unterhaltung – etwa mit einem Schätzspiel: Wie viele Schritte braucht der Vorsitzende von Rohrdorf nach Eutingen? Die Antwort blieb geheim, doch Preise wie eine Schlachtplatte oder Wertgutscheine warteten auf die besten Tipps.

Einige stehen seit 30 Jahren in der Küche

Auch das Kuchenbüfett der Gymnastikabteilung bot am Sonntag große Auswahl – alles selbst gebacken. „In Rohrdorf bringt sich halt der ganze Flegga ein“, meinte Mitorganisator Gerd Sökler. Einige Männer stehen seit 30 Jahren am Samstagabend in der Küche. „Weil wir ein super Team sind – und weil Malte uns immer wieder einträgt“, lachten sie.

Für Stimmung sorgte am Samstagabend Alleinunterhalter Ralf Jauch, der die Gäste zum Mitsingen und Tanzen animierte. Am Sonntagabend ging das 45. Schlachtplattefest erfolgreich zu Ende.