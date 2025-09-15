Mit Sauerkraut und Schätzspiel: Rohrdorf serviert – herzhaft und hausgemacht

Wenn der ganze „Flegga“ mithilft, läuft’s in der Küche wie geschmiert.Rohrdorf feiert mit Sauerkraut, Schätzspiel und einem starken Team. Auch das Wetter spielt lange mit.
Der Regen ließ am Samstagabend lange auf sich warten – beste Bedingungen für den Auftakt des Schlachtplattefestes der Sportfreunde Rohrdorf. Bereits zur Dorfhocketse am Abend füllten sich die Plätze unter Schirmen und im Zelt. Vereinsvorsitzender Manfred Feldbinder zeigte sich sehr zufrieden: „Schon der Start war ein Erfolg. Besonders die Schupfnudeln waren gefragt.“