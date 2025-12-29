Mit Rückenwind vom Wertungsspiel: Die „Harmonie“ Winzeln fliegt zum Mond, in die Alpen – und zurück

Unter das Motto „Klänge der Alpen“ stellen die Winzelner Musiker ihr Jahreskonzert – und lassen dabei das Publikum am Erfolg des Höchststufen-Wertungsspiels mitfeiern.

Sowohl der musikalische Nachwuchs als auch das Hauptorchester des Musikvereins Winzeln beeindruckten beim festlichen Weihnachtskonzert in der fast voll besetzten Winzelner Festhalle mit ihrem Können. Es war sozusagen der verdiente Lohn für die „intensive Vorbereitungszeit“ der vergangenen Monate, wie es der Vorsitzende Carsten Schmid in seiner Begrüßung zum Ausdruck brachte. Zudem stellt das Konzert jedes Jahr den Höhepunkt und Abschluss im Jahresablauf dar.

Dabei hatte das Orchester schon im Mai einen Höhepunkt erlebt: Das hervorragende Abschneiden beim Kreisverbandsmusikfest in Dürbheim mit 93,7 von 100 Punkten in der Höchststufe war ein toller Erfolg, der nicht zuletzt ein Verdienst des Dirigenten Elias Zuckschwerdt war. Und dieser führte sowohl das Jugendorchester als auch das Hauptorchester an diesem Abend wieder zu musikalischen Höchstleistungen.

Auf musikalischer Tour durch ferne Länder

Als erstes durfte jedoch das Vororchester unter der Leitung von Lea Kimmig auf der weihnachtlich dekorierten Bühne Platz nehmen. Die Jungmusiker hatten eine „spannende Tour durch ferne Länder“ vorbereitet. Mit „Land of the Pharaos“ (Kees Vlak) ging es musikalisch zunächst ins alte Ägypten, bevor die Reise in die afrikanische Savanne führte. Aus „König der Löwen“ stammt das bekannte Stück „Circle of Life“ (Elton John), das die jungen Musiker in einer Bearbeitung von Michael Sweeney darboten. Letzterer arrangierte auch die Blasmusikbearbeitung von „Pirates of the Caribean“ (Klaus Badelt), mit dem das Vororchester seinen Auftritt bravourös beendete. Eine Zugabe gab es obendrauf.

Foto: Stöhr

Fast nahtlos übernahm das Jugendorchester und stieg mit der rhythmisch-feurigen „Phoenix Overture“ (Benjamin Yeo) kraftvoll in das Programm ein. Bei „Apollo 11 – Mission to the Moon“ von Otto M. Schwarz wurde die Mondlandung im Jahr 1969 kreativ in Szene gesetzt – inklusive Countdown, Start und Landung. Zurück auf irdische (Torf-)Böden kam das Jugendorchester mit Carl Wittrocks „The Baron of Dedem“. Hier wechselten sich schnelle Läufe mit ruhigen Passagen ab. Tosenden Applaus gab es schließlich nach dem letzten Stück, einem Michael Jackson-Medley in einem Arrangement von Johnnie Vinson.

Foto: Stöhr

Variationen und Bigband-Sound

Für die Bewirtung in der Pause und während des Abends sorgten die „Brandhexen“ Winzeln. Gestärkt ging es in den zweite Teil des Abends. Dieser stand unter dem Thema „Klänge der Alpen“. Die „Romantische Ouvertüre in B-Dur“, ein „Blasmusik-Klassiker“, so Dirigent Elias Zuckschwerdt, bildete den schwungvollen und dynamischen Auftakt für das Hauptorchester.

Um Variationen eines Schweizer Volkslieds drehte sich das zweite Stück, „Diversions“, des britischen Komponisten Philip Sparke. Dabei meisterte das Orchester auch anspruchsvolle Passagen problemlos.

Mit Gesang überraschte der Musikverein bei Mario Bürkis „Sacri Monti“. Es handele sich um eben jenes Stück aus der Kategorie „sehr schwer“, mit dem die Jury beim bereits erwähnten Wertungsspiel überzeugt wurde, erklärte Zuckschwerdt. Inhaltlich befasse sich das Stück mit den Stationen der im Alpenraum angelegten Pilgerwege mit ihren Kapellen.

Hollywood, Musical und Bigband-Sound standen beim letzten Stück, „The Sound of Music“ aus dem gleichnamigen Film-Musical von Richard Rodgers, in einem Arrangement von Naohiro Iwai im Mittelpunkt. Mit zwei Zugaben verabschiedete sich der Musikverein Winzeln vom begeisterten Publikum.