Mit Rückenwind vom Wertungsspiel: Die „Harmonie“ Winzeln fliegt zum Mond, in die Alpen – und zurück

Unter das Motto „Klänge der Alpen“ stellen die Winzelner Musiker ihr Jahreskonzert – und lassen dabei das Publikum am Erfolg des Höchststufen-Wertungsspiels mitfeiern.
Sowohl der musikalische Nachwuchs als auch das Hauptorchester des Musikvereins Winzeln beeindruckten beim festlichen Weihnachtskonzert in der fast voll besetzten Winzelner Festhalle mit ihrem Können. Es war sozusagen der verdiente Lohn für die „intensive Vorbereitungszeit“ der vergangenen Monate, wie es der Vorsitzende Carsten Schmid in seiner Begrüßung zum Ausdruck brachte. Zudem stellt das Konzert jedes Jahr den Höhepunkt und Abschluss im Jahresablauf dar.