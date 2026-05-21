Mit rasantem Tempo: So entstehen in Hausach historische Kostüme

Mit „Rags“ bringt das RGG Hausach in diesem Jahr ein bewegendes Broadway-Musical über Flucht auf die Bühne. Dafür braucht es jede Menge historische Kleidung.
Es wird wieder bunt, musikalisch und kreativ in Hausach – jedes zweite Jahr führt das Robert-Gerwig-Gymnasium ein aufwendig produziertes Musical auf. In diesem Jahr ist „Rags“ an der Reihe, eine Geschichte über jüdische Flüchtlinge in New York 1910. Der Titel der Aufführung bedeutet übersetzt „Lumpen“. Im Mittelpunkt der Handlung steht die junge Rebecca, die gemeinsam mit ihrem Sohn aufgrund von Verfolgung und Armut ihre Heimat Russland verlässt und in Amerika auf ein besseres Leben hofft.