Mit rasantem Tempo: So entstehen in Hausach historische Kostüme

Es wird wieder bunt, musikalisch und kreativ in Hausach – jedes zweite Jahr führt das Robert-Gerwig-Gymnasium ein aufwendig produziertes Musical auf. In diesem Jahr ist „Rags“ an der Reihe, eine Geschichte über jüdische Flüchtlinge in New York 1910. Der Titel der Aufführung bedeutet übersetzt „Lumpen“. Im Mittelpunkt der Handlung steht die junge Rebecca, die gemeinsam mit ihrem Sohn aufgrund von Verfolgung und Armut ihre Heimat Russland verlässt und in Amerika auf ein besseres Leben hofft.

„Lumpen“ ist also keinesfalls zufällig gewählt, besonders die Kostüme spiegeln die ärmlichen Verhältnisse des frühen 20. Jahrhunderts wieder. Für die Verkleidung der Hausacher Schüler sind Gerlinde Seitz und ihr Team verantwortlich. Seit mehr als 20 Jahren kümmert sie sich um Kostüme, Bühnenbild und Maskenarbeit für die RGG-Musicals. „Das funktioniert nur gemeinsam, wir sind seit vielen Jahren eine eingeschworene Gemeinschaft“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber auch Neuzugänge, besonders Eltern von neuen Schülern, finden immer wieder ihren Weg in das Kostümteam.

30 maßgeschneiderte Kostüme für Tänzer

In diesem Jahr sind es zwei neue Mütter im Nähteam. Dort sind insgesamt etwa 15 Mitglieder des Kostümteams tätig, die sich dafür engagieren, dass bei den großen Auftritten jedes Kind seiner Rolle entsprechend gekleidet ist. „Es wissen alle, was für eine intensive Arbeit auf sie zukommt, und trotzdem gibt es nahezu keine Ablehnung“, freut sich Seitz.

Neben dem Nähteam, dass von Ulrike Eppinger geleitet wird, gibt es eine weitere Gruppe, die Kostüme organisiert, sammelt, und mit den Darstellern anprobiert. In „Rags“ wird es eine ausgiebige Tanzszene geben, für die es 30 maßgeschneiderte Kostüme braucht. Zusätzlich gibt es Chormitglieder, die ihre Kleidung während des Stücks bis zu fünf Mal wechseln. „Selbst wenn eines von denen am Ende nur zehn Sekunden auf der Bühne zu sehen ist, muss es einfach gut gemacht sein“, erklärt Seitz.

Eine besondere Herausforderung sei bei dieser Inszenierung, die Kleidung historisch angemessen darzustellen. „Wir kleiden die Schüler nicht wirklich in Lumpen, wie der Titel es vermuten lassen würde – aber eher ärmlich und altmodisch sollen sie schon aussehen“, so Seitz. Für Mädchen seien Hosen auf der Bühne bei diesem Stück grundsätzlich nicht erlaubt, auch auf Turnschuhe sollen die Darsteller verzichten.

Die Herstellung der Kostüme ist ein langwieriger Prozess. Seitz erklärt: „Erst, wenn der Chor das erste Mal in voller Besetzung auf der Bühne steht, können wir richtig sehen wie es wirkt“. Ab diesem Moment werde vor den großen Aufführungen noch gewechselt, ergänzt und ausgetauscht. Dort sind die Mitglieder des Kostümteams auch während der Inszenierungen zugange – hinter der Bühne helfen sie bei allen Kostümwechseln, für die oft nicht viel Zeit bleibe.

Ein großer Teil der jungen Darsteller sammelt bei dieser Aufführung zum erstem Mal Erfahrungen mit Musicals. Durch die Corona-Pandemie war der Nachwuchs in den Jahrgangsstufen sechs und sieben in den vergangenen Jahren nicht so wie erwartet, daher sind wenige Schüler aus der Mittelstufe dabei – dafür sind es aktuell aus der Unterstufe umso mehr. Im 6/7er-Chor stehen 63 Kinder auf der Bühne, die vorher noch nie bei einem RGG-Musical dabei waren. „Das ist für uns in diesem Jahr eine große Herausforderung“, erklärt Seitz. „Ohne Unterstützung geht es nicht – man kann es koordinieren, aber nie und nimmer allein schaffen“.

Großer Andrang im Chor der Unterstufe

Es gibt einen riesigen Fundus am Gymnasium in Hausach, eine Kleiderkammer und Privatpersonen, die immer wieder Materialien und Kleidung zur Verfügung stellen. Reinhardt Bäder segnet die Kostüme dann zusätzlich ab, um für ein harmonisches Gesamtbild zu sorgen.

In den vielen Jahren, in denen Seitz bereits alles rund um das Kostümbild für die RGG-Muscials koordiniert, hat sie schon so einiges gesehen: „Jedes Stück hat seine Herausforderungen, aber es ist auch jedes Mal schön, in eine Welt einzutauchen die nicht unsere ist“, erzählt sie. „Am aufwendigsten waren bisher die Kostüme für die Aufführung von Shrek – aber man vergisst das ganz schnell und beginnt dann wieder etwas Neues.“ Das Kostümteam sei mit seiner Arbeit bisher jedes Mal zufrieden gewesen und sei motiviert, auch weiterhin einen entscheidenden Beitrag für die aufwendigen Hausacher Inszenierungen zu leisten.

Termine und Tickets

Die Aufführungen des Musicals „RAGS“ finden an folgenden Terminen in der Hausacher Stadthalle statt: Sonntag, 7. Juni, 18 Uhr; Montag, 8. Juni, 19 Uhr; Mittwoch, 10. Juni, 19 Uhr; Freitag, 12. Juni , 19 Uhr, und Samstag, 13. Juni, 18 Uhr. Die Hallenöffnung erfolgt jeweils eine beziehungsweise eineinhalb Stunden vor Beginn der Aufführung. Der Vorverkauf startet am 13. Mai. Eintrittskarten sind bei der Tourist-Info Hausach, bei Stifte & Mohr in Hausach, im Buchladen Limberger in Haslach, bei Tabak und Herrenmode Schmidt in Wolfach sowie im Sekretariat des RGG (ausschließlich für Schüler) erhältlich.