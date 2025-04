Mit Rakete von Jeff Bezos: Katy Perry fliegt mit reinem Frauenteam ins All

Popstar Katy Perry startet gemeinsam mit fünf Frauen ihre Reise in einer Rakete. Die Sängerin erfüllt sich damit einen Traum. Auf Instagram sagte sie, was sie gerne hoch über der Erde tun würde.

Popstar Katy Perry möchte während ihres kurzen Ausflugs ins Weltall das tun, womit sie berühmt geworden ist: „Ich glaube, ich werde singen, ich werde ein bisschen singen, ich muss im Weltraum singen“, sagte die 40-Jährige in einem kurzen Clip auf Instagram, in dem sie die Trainingskapsel für ihre Reise zeigte. „Ich habe 15 Jahre geträumt, dass ich den Weltraum fliege“, schrieb die Sängerin zu dem Video. Und nun werde dieser Traum wahr.

Popstar Katy Perry und die Partnerin von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Lauren Sánchez, fliegen am Montag mit einer Rakete von Bezos ins All. Foto: dpa/AP/Tony Gutierrez

Perry fliegt am Montag (ab 15.30 Uhr MESZ) mit einer Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All. Mit ihr an Bord des „New Shepard“ von Bezos’ Raumfahrtfirma Blue Origin sind Bezos’ Partnerin Lauren Sánchez, US-Moderatorin Gayle King, die Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen sowie die Unternehmerin Kerianne Flynn.

Lesen Sie auch

Bezos’ Partnerin entwarf Raumanzüge

Die Musikerin postete ebenfalls ein Foto von der sechsköpfigen Crew in den Raumanzügen, die diese tragen werden. Entworfen wurden diese von Lauren Sánchez in Kooperation mit dem New Yorker Modelabel Monse. „Ich finde die Anzüge elegant“, wurde Sánchez in einem Bericht der „New York Times“ zitiert. „Aber sie bringen auch ein bisschen Würze in den Weltraum.“

Zehn Minuten im All

Die etwa zehnminütige Reise führt die Crew auf eine Höhe von rund 100 Kilometern – inklusive kurzer Phase der Schwerelosigkeit. Die Rakete startet in der texanischen Wüste bei Van Horn und fliegt weitgehend automatisiert. Der Termin kann sich jedoch kurzfristig wetterbedingt ändern.

Blue Origin bietet die Kurztrips für Weltraum-Touristen seit einigen Jahren an. Zehn davon wurden erfolgreich absolviert, dabei waren den Angaben zufolge insgesamt 52 Menschen dabei. Beim ersten Flug 2021 war Gründer Bezos selbst an Bord. n.