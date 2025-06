1 In Albstadt ist es zu einem Unfall gekommen. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem Zwei Kinder sind bei einem Verkehrsunfall in Albstadt leicht verletzt worden. Ein Mercedes stieß mit den Radfahrern an einer Einmündung zusammen.







Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge haben zwei Jungen im Alter von sieben und neun Jahren bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Einmündung Lautlinger Straße / Im Gikental in Albstadt leichte Verletzungen erlitten.