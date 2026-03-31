Mit Rad und Gitarre ins Donaudelta: Gerhard Müller berichtet an der VHS Baar von seinem Abenteuer

Gerhard Müller ist in 25 Etappen nach Moldawien ins Donaudelta an die Grenze zur Ukraine gereist. Von seiner Reise berichtet er nun an der VHS Baar.
Was passiert, wenn man sich ohne E-Motor, aber dafür mit einer Gitarre auf dem Rücken auf den Weg Richtung Osten macht? Gerhard Müller, vielen bekannt unter seinem Künstlernamen Gessel, hat genau dieses Abenteuer gewagt und lädt nun dazu ein, ihn auf seiner außergewöhnlichen Reise zu begleiten. Am Mittwoch, 8. April, verwandelt sich die VHS Baar am Hindenburgring 34 in Donaueschingen von 19 bis 22 Uhr in einen Ort voller Fernweh und Rhythmus.