Mit QR-Codes: Balingen ordnet umstrittene Straßennamen ein

1 QR-Codes liefern Informationen zu umstrittenen Namensgebern für Balinger Straßen und ordnen ihr Wirken während des Dritten Reichs ein. Foto: Marschal Soll man die Hindenburgstraße und den Ina-Seidel-Weg umbenennen? Nein, entschied der Balinger Gemeinderat. Nun setzen Schilder mit QR-Codes die Namensgeber in historischen Kontext.







Eine Straße nach einer prominenten Person oder einer, die sich für Stadt oder Land verdient gemacht hat, zu benennen, um sie damit zu ehren, ist in Deutschland durchaus üblich. Doch was, wenn das öffentliche Ansehen dieser Menschen mit den Jahren bröckelt und sie im historischen Kontext doch nicht mehr so ruhmreich sind?