„Ich war noch nie in einem Box-Gym“ oder „Oh Mann, wie aufregend“ taten 18 Rottweiler Fünftklässler am kund, als sie sich im Box-Gym des Boxsportverein Rottweil eingefunden hatten.

Es ist aber auch etwas Besonderes, wenn ein Profi-Boxer wie Ardian Krasniqi, Deutscher Meister im Halbschwergewicht, dort seinen Trainingsplatz vorstellt.

Werte und Regeln vermittelt

Aber allein dabei blieb es nicht, denn die Kinder durften sich nach dem gemeinsamen Aufwärmen unter professioneller Anleitung an verschiedenen Boxsportübungen versuchen und später sogar in den Boxring steigen.

Extra für die Kinder mit dabei waren auch Bruder Arianit, der vergangenen Samstag in Göllsdorf in den Ring stieg, Vater und Heimtrainer Agim und weitere Trainer vom Boxportverein Rottweil.

Darüber hinaus erfuhren die Schüler von Ardian Krasniqi vieles über den Boxsport und die damit verbundenen Werte und Regeln, besonders über Leistungsbereitschaft, Disziplin und Respekt.

Mit Beharrlichkeit und Fleiß Ziele erreichen

Sie waren sehr beeindruckt von Krasniqis Erzählungen über seine Entwicklung vom Konrad-Witz-Schüler zum studierten Informatiker. Die Schüler konnten sich davon überzeugen, dass Fleiß und Beharrlichkeit einen voranbringen – sei es im Sport, in der Schule oder im Beruf.

Das Projekt

Zu diesem Event eingeladen hatte die Bürgerstiftung Rottweil. Unter dem Motto „Fit for Future: Gemeinsam erkunden – entdecken – erleben“ möchte die Bürgerstiftung Rottweil die Talente von Kindern in Rottweil fördern, denen eine Förderung ansonsten verwehrt bleibt. Ziel ist daher, interessierte Kinder an kulturelle, sportliche und musische Angebote der Stadt heranzuführen. So sollen Gelegenheiten geschaffen werden, soziale Hemmschwellen abzubauen und Kindern Perspektiven zu eröffnen.

Das Projekt wird üblicherweise in Absprache mit den Schulsozialarbeitern der Rottweiler Grundschulen durchgeführt. Bei dieser Veranstaltung mit Ardian Krasniqi waren erstmals Rottweiler Fünftklässler eingeladen. Weitere Aktionen sind bereits in Planung.