Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Geislingen ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 60-jähriger Rollerfahrer gegen 5.45 Uhr auf der L 415 von Geislingen in Richtung Rosenfeld unterwegs. An der Einmündung der K 7121 missachtete ein 39-Jähriger, der mit einem Opel aus Richtung Erlaheim kam und nach links Richtung Geislingen abbog, die Vorfahrt des Rollers. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Der Rollerfahrer geriet dabei nach rechts und stürzte nach einigen Metern. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro, so die Polizei. Er musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Schaden am Opel wird auf 4000 Euro geschätzt.