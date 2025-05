1 Der historische Sonderzug fährt auch durch den Kreis Rottweil – und macht sogar Halt. Foto: Georg Lochner/Nostalgie-Zugreisen Ein original 1980er-Jahre-Zug ins schweizerische Chur und wieder zurück – und macht dabei auch Halt in Rottweil.







Link kopiert



Eisenbahnfreunde und Nostalgiker sollten sich diesen Termin im Kalender markieren: Der Nostalgie-Sonderzug des DB-Museums Koblenz-Lützel fährt am 23. August im Rahmen eines Tagesausfluges in die Schweiz nach Chur und macht dabei auch in Rottweil Halt.