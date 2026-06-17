Mit neuer Fahrradstaffel: Polizei will Fahrraddieben in Freiburg an den Kragen

Freiburg gilt als Hochburg für Radfahrer. 2700 gestohlene Fahrräder im vergangenen Jahr zeigen, dass die Stadt auch viele Diebe anlockt. Die Polizei will nun stärker dagegen vorgehen.
2700 Fahrräder wurden im vergangenen Jahr in Freiburg als gestohlen gemeldet. Die Zahl ist im Vergleich zu 2024 um 17 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: In Karlsruhe gab es 2025 rund 1400 und in Mannheim rund 1250 Fahrraddiebstähle. „Freiburg hat mehr Raddiebstähle als die beiden Stadtkreise zusammen“, verdeutlicht der Leiter der Verkehrsdirektion im Polizeipräsidium Freiburg Heiko Baumgärtner. In Freiburg sei durch die Diebstähle ein Schaden von rund 4,1 Millionen Euro Anstanden. Diebe haben es bevorzugt auf hochpreisige E-Bikes und Pedelecs abgesehen, so Baumgärtner. Auch die Aufklärungsquote der Diebstähle sei mit 7,5 Prozent sehr gering und liege deutlich unter der Quote von anderen Straftaten.