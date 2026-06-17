Mit neuer Fahrradstaffel: Polizei will Fahrraddieben in Freiburg an den Kragen

Freiburg gilt als Hochburg für Radfahrer. 2700 gestohlene Fahrräder im vergangenen Jahr zeigen, dass die Stadt auch viele Diebe anlockt. Die Polizei will nun stärker dagegen vorgehen.

2700 Fahrräder wurden im vergangenen Jahr in Freiburg als gestohlen gemeldet. Die Zahl ist im Vergleich zu 2024 um 17 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: In Karlsruhe gab es 2025 rund 1400 und in Mannheim rund 1250 Fahrraddiebstähle. „Freiburg hat mehr Raddiebstähle als die beiden Stadtkreise zusammen“, verdeutlicht der Leiter der Verkehrsdirektion im Polizeipräsidium Freiburg Heiko Baumgärtner. In Freiburg sei durch die Diebstähle ein Schaden von rund 4,1 Millionen Euro Anstanden. Diebe haben es bevorzugt auf hochpreisige E-Bikes und Pedelecs abgesehen, so Baumgärtner. Auch die Aufklärungsquote der Diebstähle sei mit 7,5 Prozent sehr gering und liege deutlich unter der Quote von anderen Straftaten.

Diese Entwicklung hat die Freiburger Polizei zum Anlass genommen, die Maßnahmen gegen die Fahrraddiebstähle zu intensivieren. So werde verstärkt kontrolliert und neue Ermittlungsgruppen gegründet. Erste Erfolge haben es bereits gegeben: Ende Februar wurden bei einem 35-Jährigen aus dem Freiburger Umland 35 gestohlene Räder sichergestellt. „Uns geht es auch darum, Hinweise zur Täterschaft, Tatzusammenhänge und Absatzwege offen zu legen“, erklärt Baumgärtner.

Täter schlagen oft tagsüber zu

Viele Täter nutzen die Grenznähe. Gestohlene Räder werden in Garagen in Frankreich zwischengeparkt, um später mit Kleintransportern in Richtung Osteuropa transportiert zu werden. „Die Täter gehen dabei sehr professionell vor“; erklärt der Polizist.

Unsere Empfehlung für Sie Fokus auf Messerverbot Freiburger Polizei war am Sicherheitstag mit 350 Kräften im Einsatz Die Polizei hat in Freiburg am landesweiten Sicherheitstag verstärkt kontrolliert. Dabei wurden unter anderem 17 Messer beschlagnahmt.

Ins neue Konzept miteingebunden wird auch die siebenköpfige Fahrradgruppe des Polizeireviers, die seit rund einem Jahr im Einsatz ist. Bisher war ihre Hauptaufgabe Prävention und Verkehrssicherheit. Nun sollen sie auch verstärkt gegen Fahrraddiebstahl vorgehen. Seit Anfang April wird diese neue Ausrichtung umgesetzt. „Wir haben in dieser Zeit bereits 20 gestohlene Räder sichergestellt“, erklärt Baumgärtner., was eine !gute Quote“ sei. Entscheidend für den Erfolg sei dabei auch die „Spürnase“ von Andreas Meer, der die Einsatzgruppe leitet.

Die Freiburger Polizei hat ihr neues Konzept zur Bekämpfung von Fahrraddiebstählen vorgestellt. Foto: Alexander Blessing

Meier und sein Team achten bei den Kontrollen darauf, ob das Fahrrad und der Fahrer zusammen passen oder ob es andere Auffälligkeiten gebe. „Ein wichtiges Merkmal ist die Rahmennummer“, erklärt Meier. Es gibt eine bundesweite Datei, in der die Rahmennummern von gestohlenen Rädern vermerkt ist.

Fahrrad bietet Vorteile im Einsatz

Die Fahrradpolizisten haben mehrere Vorteile gegenüber den Kollegen im Streifenwagen. Das habe der Dienstalltag bereits gezeigt. „Wir sind agiler und näher am Bürger“, erklärt Fabian Hesse, einer der Radpolizisten. So kommen sie an Stellen und Wege, wo man mit dem Auto nicht hinkommt. Auch das Anhalten der Radfahrer oder die Verfolgung von Tatverdächtigen sei einfacher. Auch der Kontakt zu den Bürgern sei vom Fahrrad aus leichter. Neulich habe sie eine Frau angesprochen, die etwas beobachtet hatte. „So konnte ein Einbruch vereitelt werden“, zeigt Meier auf. „Wir können jederzeit überall auftauchen“, sagt Andreas Meier, die Fahrradstaffel sei nicht auf Delikte rund ums Fahrrad beschränkt.

Die Polizei ist in Freiburg nun auch verstärkt auf dem Rad unterwegs. Foto: Alexander Blessing

Die meisten Räder werden in Freiburg, nicht wie man annehmen könnte, nachts gestohlen. „Die meisten Diebstähle passieren nachmittags und abends“, zeigt Meier auf. Auch am helllichten Tag schlagen die Täter zu. So geschehen um 15.30 Uhr vor dem Freiburger Amtsgericht. Ein Dieb hat am dortigen Radabstellplatz den Bolzenschneider angesetzt und das Rad wurde unmittelbar in einen Kombi geladen und abtransportiert.