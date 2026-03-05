Mit neuem Trainer-Duo: Der FC Hauingen will die Bezirksliga halten

Mit Matthias Grether und Patrick Maier-Blanc an der Linie startet Hauingen in die Rückrunde. Im Interview gibt der Neu-Coach einen Ausblick.
Das Duo folgt - zunächst einmal bis zum Saisonende - auf den langjährigen Erfolgscoach Mick Fahr, der aus freien Stücken nach der Hinrunde sein Amt bei den Sonnenstädtern niedergelegt hat. Für die Hauinger geht es am Samstagnachmittag, 14.30 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den Zweiten SG Mettingen/Krenkingen weiter. Als 13. mit aktuell drei Zählern Vorsprung auf den ersten vermeintlichen Abstiegsplatz hat der Klassenerhalt für Maier-Blanc, der zudem auch weiter als Sportlicher Leiter fungiert, natürlich oberste Priorität.