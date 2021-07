5 Adele und Rich Paul bei den NBA-Finals. Foto: AFP/Christian Petersen

Adele zeigt sich nach mehreren Monaten wieder in der Öffentlichkeit. Bei den NBA-Finals feuert sie das Heimteam an und schürt neue Spekulationen um ihr Liebesleben. Denn wer ist der Mann an ihrer Seite?

Phoenix - Die Sängerin Adele zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit. Um so mehr Beachtung fand ihr Besuch bei den NBA-Finals in Phoenix. Die Sängerin schaute sich das Spiel zwischen den Phoenix Suns und den Milwaukee Bucks an.

Adeles favorisiertes Team waren wohl die Phoenix Suns, auf vielen Bildern ist zu sehen, wie sie ein oranges Handtuch als Unterstützung in die Höhe hebt. Trotz Adeles Beistand konnten diese sich allerdings nicht durchsetzen und mussten sich den Milwaukee Bucks mit 119 zu 123 geschlagen geben.

Adeles Nebensitzer sorgt für Spekulationen

Für viele Gerüchte im Internet sorgte vor allem ihr Nebensitzer Rich Paul. Der 39-Jährige ist Spielervermittler und vertritt beispielsweise den berühmten Basketballer LeBron James. Gerüchten zufolge sind Adele und Rich Paul schon seit längeren ein Paar.

Die Sängerin gab 2019 die Trennung von ihrem Ex-Ehemann Simon Konecki bekannt. Seit dem sorgt das Liebesleben der Britin immer wieder für Spekulationen. In den letzten Monaten vermeldete die britische Presse schon eine mögliche Beziehung zu dem Rapper Skepta.