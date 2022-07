Hai-Angriffe in Hurghada Lassen sich Reisen nach Ägypten deswegen stornieren?

Eine Österreicherin (68) kommt nach einem Hai-Angriff in der ägyptischen Touristen-Hochburg Hurghada ums Leben. Noch am selben Tag stirbt eine Rumänin nach einem weiteren Angriff. Was bedeuten die Vorfälle für Touristen und ihre geplanten Reisen?