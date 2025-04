Mit Musical „Sister Act“ begeistert: Premiere der neuen Kürzeller Theatergruppe ist geglückt

Der erste Meilenstein für die neu gegründete Theatergruppe „Spotlight“ als eigenständiger Verein ist geschafft: Zwei Aufführungen des Musicals „Sister Act“ sind am Wochenende über die Bühne gebracht worden – mit vollem Erfolg.

Vor wenigen Wochen wurde die Theatergruppe „Spotlight“ als eigenständiger Verein aus der Taufe gehoben –kurze Zeit später standen 18 junge Akteure auf der Bühne, um in die Rollen der Schwester Mary Clarence, die Mutter Oberin Rita Watson und der Nonnen im Kloster St. Francis zu schlüpfen – mit Erfolg, wie die Besucherzahlen und die Resonanz zeigten. Aus Kürzell und Umgebung strömten die Besucher zu den beiden Aufführungen, um die Darbietung des Musicals „Sister Act“ in der Unditzhalle zu sehen.

Bereits in den früheren Jahren haben sich die Darsteller als Gruppierung in anderen Vereinen einen Namen gemacht und überzeugten auch bei der neunten Musical-Aufführung unter Regie von Sabrina Schneider.

Das Musical, eine Kombination aus den beiden Sister-Act-Filmen sowie neuen Handlungssträngen, drehte sich um das Show-Girl Dolores van Cartier (Lilli Meßmer), das als Zeugin vor ihrem mörderischen Freund Vince la Rocca (Mathis Grzeschik) mit Hilfe der Polizei ins Kloster flüchtet. Im Kloster soll sie als Schwester Mary Clarence bis zur Verhandlung in Sicherheit sein – zunächst abgeneigt gegen das Klosterleben gewinnt sie durch die Chorarbeit doch noch Gefallen daran und an der dortigen Schule.

Gesang wurde im Vorfeld aufgenommen

Dem Konvent droht jedoch die Schließung und nur durch die Chorarbeit und den Gesang sieht sie die Möglichkeit, das Konvent zu retten. Für die Schwestern Mary Robert (Emma Stiller), Mary Patrick (Pauline Althauser) und Mary Lazarus (Anastasia Krumm) wird die Chorarbeit mit den Schülern zu einem Erlebnis der besonderen Art, führt doch ein Wettbewerb die Schwestern und die Schüler nach Hollywood. Besonders fällt dabei die Schülerin Rita Watson (Maja Kopf) auf, die ohne die Erlaubnis der Mutter zum Wettbewerb fährt. Beim Wettbewerb möchte Vince la Rocca sein Vorhaben in die Tat umsetzen und das Show-Girl umbringen. Nur durch die Hilfe des Polizisten Eddie Souther (Marlon Krause) wird Schlimmeres verhindert. Mit dem Sieg des Wettbewerbs konnte nicht nur die Schließung verhindert werden, Dolores fand im Polizisten auch ihre Liebe und es wurde geheiratet. Bekannte Songs aus den Filmen wie „Oh Happy Day“, „Joyful, Joyful“ oder „I will follow him“ wurden angestimmt. Ebenso Songs, die das Stück umrahmten wie „If I could turn back time“, wurden gesungen.

Auch dieses Mal zeigte sich die Gruppe professionell und nahm den Gesang im Vorfeld auf, um sich beim Musical auf das Schauspiel und den Tanz konzentrieren zu können. „Wir erleben ein stetiges Wachsen und Weiterentwickeln“, betonte die Vorsitzende und Regisseurin Sabrina Schneider.

Hinter den Kulissen

Nicht zu vergessen seien, hob die Vorsitzende und Regisseurin Sabrina Schneider hervor, die unzähligen helfenden Hände vor und hinter den Kulissen, die das Musical zu einem durchgehend professionelleren Erlebnis machen würden. So galt der Dank des Teams auch den Helfern im Bereich Bühnengestaltung sowie Licht-und Tontechnik