Ein Unbekannter soll am Montag, 14. Oktober, einen Fußgänger in Freiburg-Haslach ausgeraubt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schob das Opfer des Überfalls gegen 23.30 Uhr sein Fahrrad auf dem Radweg 2 (Hagelstauden), als er auf Höhe der Straße „Hurstweg“ von dem Täter angesprochen wurde.

Der Mann bedrohte den Fußgänger mit einem Messer und forderte Geld, so die Polizei in einer Mitteilung. Anschließend sei der Täter mitsamt Beute in Richtung Hurstweg verschwunden. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Den Tatverdächtigen beschreibt die Polizei in ihrer Mitteilung wie folgt: Männlich, circa 1,85 Meter groß, schlanke Statur, bekleidet mit dunkler Jacke und einer dunkle Mütze.

Zeugen werden gesucht

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die das Geschehen womöglich beobachtet haben oder um den Tatzeitpunkt eine entsprechende Person im Bereich Hagelstauden und Hurstweg wahrgenommen haben.

Sachdienliche Hinweise werden rund um die Uhr unter Telefon 0761/8 82 28 80 entgegengenommen.