Die Polizei sucht nach dem 88-jährigen Josef B. aus Brigachtal-Kirchdorf. Er war am Mittwochnachmittag mit seinem grauen Mercedes C 180 älteren Baujahrs in der Nähe seines Wohnortes unterwegs. Unter anderem hielt er sich auch kurzzeitig im Bereich Donaueschingen-Aasen auf.