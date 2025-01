Hochwasser, Chemieunfall, Cyberangriff So sollten sich Ortenauer gegen Katastrophen wappnen

Die vielen Krisen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, wie schnell man selber in eine Notlage kommen kann. Amtsleiterin für Brand und Katastrophenschutz, Stefanie Dörfler, erklärt, welche Gefahren es in der Ortenau gibt und wie man sich wappnen kann.