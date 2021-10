1 Nach der Unterbrechung im vergangenen Jahr wird es 2021 wieder eine Spielemesse geben. Unser Bild stammt aus dem Jahr 2016. In diesem Jahr gilt wegen der Corona-Pandemie unter anderem eine Maskenpflicht. Archiv- Foto: Geisel

Die Corona-Inzidenz im Kreis Calw ist zwar kräftig am Steigen, und Nagold gehört zu den Kommunen mit den meisten Fällen im Kreis, dennoch plant man weiter Veranstaltungen in der Stadt. Nach der Absage im vergangenen Jahr, soll es in diesem Jahr auch wieder eine Spielemesse geben. Es gilt Maskenpflicht und die 3-G-Regel.















Nagold - Wenn es draußen kalt und trüb wird, beginnt die Hochsaison für Brett-, Familien- und Gesellschaftsspiele im behaglich warmen Zuhause. "Um einen Überblick über die neuesten Entwicklungen der Spielewelt zu bekommen, lohnt sich der Besuch der Spielemesse am 7. November 2021", heißt es in einer Mitteilung der Stadt,

Jede Menge Spaß und Unterhaltung versprechen über 30 Spiele, die an diesem Nachmittag von 13.30 bis 17.30 Uhr in der Stadthalle gespielt und getestet werden können. Ehrenamtliche Spielepaten stellen die Spiele vor und probieren diese gemeinsam mit Groß und Klein aus. "Es ist schön, dass sich dieses Jahr auch wieder so viele Spielepaten zur Verfügung stellen", freut sich Tina Resch, Mitarbeiterin im Sachgebiet Kultur.

Wie immer gibt es Spiele für Kinder, Familien, Kenner und Erwachsene. Mit dabei ist unter anderem "MicroMacro", das Spiel des Jahres 2021, und auch das Kinderspiel des Jahres 2021 "Dragomino".

Als Highlight gibt es in diesem Jahr "Carcarsonne" als Großspiel und das Kosmos-Glücksrad "Die drei ???". Wer eine Frage richtig beantwortet, darf am Glücksrad drehen und kann sich einen der Hauptgewinne sichern.

Die Spielemesse wird von der Stadt Nagold in Kooperation mit der Müller GmbH & Co. KG veranstaltet. Deshalb haben die Besucher auch die Möglichkeit viele Spiele direkt vor Ort zu erwerben. Und für das leibliche Wohl sorgen an diesem Nachmittag die Abiturienten des Otto-Hahn-Gymnasiums.

Der Eintritt ist für Kinder, Jugendliche und Schüler frei. Erwachsene bezahlen drei Euro. Spätester Einlass ist um 17 Uhr.

Bei der Spielemesse gilt Maskenpflicht und die 3Gs werden am Eingang kontrolliert. Bei Kindern und Jugendlichen ab sechs Jahren ist die Vorlage des Schülerausweises ausreichend. Auch werden die Kontaktdaten erfasst. Die Veranstaltung findet vorbehaltlich der aktuellen Lage und den geltenden Bestimmungen statt. "Die Organisatoren der Stadt Nagold planen die Veranstaltung selbstverständlich unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen und bitten alle Besucher, sich an diese zu halten", teilt die Stadt weiter mit.

Alle weiteren Informationen können unter www.nagold.de/spielemesse abgerufen werden.