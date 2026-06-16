Mit Lay-St.-Christophe: Steinach feiert 50 Jahre grenzüberschreitende Freundschaft

Zwischen Steinach und der französischen Kommune Lay-St.-Christophe besteht seit 1976 eine Jumelage. Nun wurde der neue „Platz der Freundschaft“ feierlich eingeweiht.
Mit etwas Verspätung feierten 50 Partner aus Lay-St.-Christophe mit den deutschen Freunden die 50-jährige Partnerschaft. Los ging es mit dem Festakt, bei dem Bürgermeister Benedikt Eisele alle willkommen hieß. Der Tischtennisclub hatte aufgebaut und bewirtete. Eisele erinnerte an die Worte des früheren Bürgermeisters Helmut Belli: „Wir wollen über die Grenzen hinweg einen kleinen Beitrag leisten für ein geeintes Europa.“