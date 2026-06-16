Mit Lay-St.-Christophe: Steinach feiert 50 Jahre grenzüberschreitende Freundschaft

Zwischen Steinach und der französischen Kommune Lay-St.-Christophe besteht seit 1976 eine Jumelage. Nun wurde der neue „Platz der Freundschaft“ feierlich eingeweiht.

Mit etwas Verspätung feierten 50 Partner aus Lay-St.-Christophe mit den deutschen Freunden die 50-jährige Partnerschaft. Los ging es mit dem Festakt, bei dem Bürgermeister Benedikt Eisele alle willkommen hieß. Der Tischtennisclub hatte aufgebaut und bewirtete. Eisele erinnerte an die Worte des früheren Bürgermeisters Helmut Belli: „Wir wollen über die Grenzen hinweg einen kleinen Beitrag leisten für ein geeintes Europa.“

Diese Aussage sei in einer Zeit geschehen, in der der Zweite Weltkrieg noch im Bewusstsein der Menschen präsent war und ein eiserner Vorhang Europa trennte. Bellis Worte seien noch immer aktuell: „Ein geeintes Europa ist keine Selbstverständlichkeit und unsere Freiheit, Freundschaft und Brüderlichkeit ist für andere Mächtige der Welt eine Bedrohung und Gefahr“, zeigte Eisele auf.

„Es ist daher unsere Aufgabe in Deutschland und in Frankreich, diese besondere Freundschaft zu pflegen und aufrechtzuerhalten.“ „Wozu noch Partnerschaften zwischen Gemeinden und Städten? Braucht es das noch?“, fragte Partnerschaftsausschuss-Vorsitzende Bärbel Vögele, um selbst mit einem klaren „Ja“ zu antworten. Sie betonte, wie wichtig es sei, sich auf den anderen einzulassen – nur mal zum Einkaufen oder in den Urlaub nach Frankreich zu fahren, „das ist reiner Tourismus“.

Helmus Bellis Worte nach wie vor bedeutsam

Sie nutzte den feierlichen Rahmen, um drei Mitglieder aus dem Partnerschaftsausschuss zu würdigen und zu verabschieden. Bei Konrad Dold und Dieter Preußner handle es sich um Urgesteine der Partnerschaft, „weil sie von Anfang an dabei waren“. Beide zeichneten sich durch ihre Verlässlichkeit, die Bereitschaft zu helfen und ihren Humor aus. Ebenfalls verabschiedet wurde Eiseles Vorgänger Nicolai Bischler, der die Partnerschaft immer unterstützt habe.

„Ein Partnerschaftsbesuch heißt immer, da warten welche auf uns, die neugierig sind. Diese Begegnungen von Mensch zu Mensch sind es, die einen kleinen Beitrag für ein geeintes Europa leisten“, nahm sie auf Bellis Zitat Bezug. Serge Necker ist seit dem Frühjahr neuer Bürgermeister von Lay-St.-Christophe. Er erinnerte an die Anfänge der Partnerschaft, als die Initiatoren ein „menschliches Abenteuer“ eingegangen seien, das auf einer einfachen Idee beruht habe: „Man muss sich besser kennenlernen, um sich besser zu verstehen.“ Fünf Jahrzehnte später stehe fest, dass das Vorhaben erfolgreich war. 108 Begegnungen habe es in dieser Zeit gegeben. Dafür dankte er insbesondere dem französischen Comité, aber auch den Schulen, denn deren Zusammenarbeit sei eine Grundlage für die Partnerschaft. „Nun liegt es an uns, die Jugend ins Boot zu holen und für dieses Abenteuer zu begeistern.“

Philippe Roy (Comité) überreichte Bärbel Vögele als Gastgeschenk eine Karte mit einem kleinen Bäumchen. „Es ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Pflanzen eines Baums“, erklärte er. „Wenn Sie im Oktober zu uns kommen, werden Sie einen Gingko-Baum mitnehmen.“ Der zeichne sich durch große Langlebigkeit aus und sei ein Symbol für die stetige Erneuerung. „Wir hoffen, dass er das Zentrum von Steinach verschönern wird und sein Aufblühen und Wachsen noch lang an diese Freundschaft erinnert.“ Der genaue Termin für den Gegenbesuch steht bereits fest, er ist für den 11. Oktober geplant. Bevor der neue Platz der Partnerschaft eingeweiht und durch die pastorale Mitarbeiterin Veronika Rost gesegnet wurde, wandte sich noch MdB Yannick Bury (CDU) an die Gäste: „50 Jahre heißen ein halbes Jahrhundert gelebte Freundschaft. Sie stehen für Menschen, die Brücken gebaut haben – nicht aus Beton und Stahl, sondern aus Freundschaft, Offenheit und Neugier.“ Gerade in einer Zeit, in der Europa vor großen Herausforderungen stehe, seien solche Partnerschaften wichtig, denn „das Fundament der deutsch-französischen Zusammenarbeit wird nicht allein in den Hauptstädten gelegt“.

Programm und Ausklang

Der Tag ging mit gemeinsamem Mittagessen weiter, wobei Darbietungen von Trachtenverein und TuS-Dance-Kids geboten waren. Zum Programm gehörten Besichtigung der Sonderausstellung im Museum, von Kirche und Rathaus.