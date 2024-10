Mit Landrover über Verkehrsinseln: 64-Jähriger bei Unfall an B 27 bei Bad Dürrheim schwer verletzt

1 Der Mann kam ins Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/Alexander Fox/PlaNet Fox

Ein 64-jähriger Landrover-Fahrer ist am Dienstag bei einem Unfall an der B 27 bei Bad Dürrheim schwer verletzt worden.









Link kopiert



Gegen 10.30 Uhr geriet der 64-Jährige an der Einmündung Scheffelstraße und B 27 in Richtung VS nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch streifte er einen verkehrsbedingt haltenden Audi A 6 eines 58-Jährigen, überfuhr zwei Verkehrsinseln und kam im Grünstreifen am Fuß einer Brücke zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich durch die Zusammenstöße schwer und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Landrover schleppte ein Abschleppdienst ab.