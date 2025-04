Mit Kultband „Endstation Sehnsucht“: Das war bei der Schlagerparty in Hausach geboten

Die Kultband „Endstation Sehnsucht“ hat am Samstagabend in der Hausacher Stadthalle ein Wiedersehen gefeiert. Musiker und Besucher reisten gemeinsam zurück in die 70er und 80er – viele kamen in passender Kleidung mit bunten Accessoires.

Herzergreifend, vor Schmalz triefend und doch genial – das Revival-Konzert mit der Schlager-Kultband „Endstation Sehnsucht“ ließ am Samstagabend bei den Fans in der ausverkauften Stadthalle keine Wünsche offen. „Wunder gibt es immer wieder“: So schnell, wie die Karten im Vorverkauf vergriffen waren, so schnell hatten die Musiker ihre Fans verzaubert. Mit den ersten Takten brandete Stimmung auf, die während des fast drei Stunden dauernden Konzerts nicht mehr abebbte.

Band ist bestens aufeinander eingespielt

Längst vergangene Schlager-Zeiten lebten wieder auf. Die Musiker Marian „Roberto“ Cacic, Markus „Jürgen“ Eble, Thilo „Heino“ Haas, Stefan „Bata“ Ilg, Hubert „Karel“ Mayer, Marko „Roy“ Schwab und Matthias „Mireille“ Seeholzer um die Sänger Tobias Link und seine Schwester Valerie „Daliah“ Maile warfen sich allesamt musikalisch die Bälle zu und liefen zur Hochform auf. Jeder ein wahrer Virtuose an seinem Instrument, was Hörgenuss ausmachte. Dabei kam das Auge mit der abgelieferten Show nicht zu kurz und auch im Publikum ging es genauso bunt in die 1970er- und 80er-Jahre zurück. Viele Fans hatten sich stilecht mit Blumenkränzen in den Haaren, Schlaghosen, Plateauschuhen und ganz viel Glitzer in Schale geworfen. Textsicher hing das Publikum an den Lippen des charismatischen Frontmanns und der Sängerin, die ihm in nichts nachstand. Immer wieder brandeten Beifallstürme auf, die ausgegebenen Lichterringe schwangen im Takt mit. Pyrotechnik, Glitzergeschosse und übergroße Bälle im Publikum – die bunte Show rundete das Erlebnis ab.

„Willst Du mit mir geh’n?“, fragten „Endstation Sehnsucht“ und nahmen die Fans, auch wenn sie „noch niemals in New York, auf Hawaii oder in San Francisco“ waren, trotz- dem auf eine musikalische Reise „Über den Wolken“, im „Zug nach Nirgendwo“ nach „Mendocino“, „Amarillo“ und auch ins „Bett im Kornfeld“ mit.

Die Musiker dankten den Helfern für die Organisation

Bei der Auswahl ihrer Frauen waren sie sich jedoch uneinig, hauchten ihren ach so vielen „Amore Mio“ ein „Ti Amo“ zu, wünschten „Liebe ohne Leiden“ und versprachen sogar „Ein Festival der Liebe“: Doch egal ob „Anita“, „Michaela“ oder „Alice“ angehimmelt wurden, die Fans schmachteten jedes Mal mit, ganz getreu dem Motto „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“.

Gerne ließen sich die Besucher von der Freien Narrenzunft verwöhnen und es sich bei „Griechischer Wein“ und „Aber bitte mit Sahne“ schmecken. Organisation und Ablauf hätten wunderbar geklappt, dankten die Musiker den Helfern.

Mit den Zugaben stellten „Endstation Sehnsucht“ die Anwesenden vor die Wahl, ob sie als „Fremde oder Freunde“ den Abend in Erinnerung behalten werden. Tobias Link schickte die Besucher nach der Schlagernacht zufrieden mit „Ein Lied zieht hinaus in die Welt“ auf den Heimweg.

Nächster Auftritt

Am Samstag, 24. Mai, tritt die Band „Endstation Sehnsucht“ dann in der Gutacher Festhalle auf, um dort Stimmung zu machen.