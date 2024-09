Mäuse sind in Freiburg qualvoll verendet

1 Mäuse verendeten qualvoll in Freiburg. (Symbolbild) Foto: Peter Steffen/dpa

Mäuse wurden in Freiburg mit Hilfe von Klebefallen gefangen und in einem öffentlichen Müllcontainer in der Altstadt entsorgt.









Beim Leeren eines öffentlichen Mülleimers an der Einmündung Hermannstraße/Herrenstraße in Freiburg entdeckte der Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes am Mittwoch, den 28. August, einige aufeinandergestapelte Kartonbögen, auf denen jeweils eine Maus klebte.