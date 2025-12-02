Mit Jahreskonzert begeistert: Musikalisch geht es in Ichenheim bis in den Weltraum

„Zwischen Himmel und Sternen“ zeigte der Musikverein Ichenheim mit dem Orchester und dem Jugendorchester die Vielseitigkeit der Klangwelt.
Das Jahreskonzert des Musikvereins Ichenheim stand unter dem Motto „Zwischen Himmel und Sternen“. Gelöst von der Schwerkraft des Seins zogen die Musiker mit den Klängen gleich zu Beginn in die Lüfte. Eröffnet hatte den Konzertabend das Jugendorchester unter der Leitung von Filippo Pezza. Die Nachwuchsmusiker stiegen mit „Selections from Mary Poppins“, einem ungewöhnlichen Kindermädchen voller Fröhlichkeit und Charme, ein. Dramatisch und ergreifend hingegen waren die Klänge des Stücks „Apollo 13“, die den Heldenmut der realen Mondmission auffing. In die orientalische Welt von Akrabah und dem Taschendieb Aladdin ging es mit dem fliegenden Teppich durch die Lüfte, mit „Highlights from Aladdin“ verzauberten die Jungmusiker das Publikum, dass mit viel Applaus dankte. Nach der Zugabe von „How to train your dragon“ verabschiedeten sich die Jugendlichen von der Bühne, ehe das Orchester unter Leitung von Mario Rosenfeld den Abend weiter gestaltete.