Norditalien Tödlicher Gletschersturz - Deutsche in Bergsteigergruppe

Am Tag nach dem Gletschersturz in den Dolomiten geht die Suche nach den Vermissten weiter. Aus Rom kündigt sich hoher Besuch nahe des Unglücksortes an - und immer mehr Informationen über die Opfer und Verschütteten werden bekannt.