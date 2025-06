Die Fußballfreunde Stetten haben in Kooperation mit der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb zehn Jahre gelebte Inklusion mit Highland-Games gefeiert.

Zusammen mit der Stiftung Lebenshilfe Zolllernalb haben die Fußballfreunde Hechingen-Stetten am Samstagabend zehn Jahre Inklusion gefeiert. Und das mit einem ganz besonderen Event: Highland-Games, von Schottlands Kultur inspirierte Mini-Games, in denen mehrere Teams sich gemessen haben.

So wurden zum Beispiel Gummistiefel möglichst weit geworfen, Fässer in Rekordzeit durch einen Hindernisparcours gewälzt, Teamkollegen in einer Schubkarre ins Ziel gerollt oder huckepack durch, über und unter verschiedene Hindernisse getragen.

Mit einem Schubkarren den Teamkollegen ins Ziel rollen war eine der Disziplinen. Foto: Zahn

Das alles klappte mal mehr, mal weniger gut und sorgte für beste Unterhaltung. Am Ende standen die Ergebnisse nur auf dem Papier, denn das Motto lautete: Dabei sein ist alles!