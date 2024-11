Mit Heuberger, Emrich und Knosp: Legenden des Ortenauer Sports lassen in Schutterwald alte Zeiten aufleben

1 Moderator Alfred Metzler (von links) lässt zusammen mit Autor Thomas Kastler, Ringer-Legende Martin Knosp sowie Armin Emrich und Martin Heuberger alte Zeiten aufleben. Foto: Lübke

Autor Thomas Kastler ist ein leidenschaftlicher Sammler von Anekdoten aus dem Ortenauer Sport. 14 davon hat er in seinem Buch „Blut am Saxophon“ zusammengefasst. Martin Knosp, Armin Emrich und Martin Heuberger sind Teil dieser Geschichten und erzählten in Schutterwald von so manchem Kuriosum.









Link kopiert



Gleich zu Beginn des Abends lag Magie in der Luft. Moderator Alfred Metzler, der Amateurmeistertrainer des Offenburger FV von 1984, hatte ein Seil mit auf die Bühne im Foyer der Mörburghalle gebracht. „Beim Schreiben stößt ein Autor sicher mal auf Probleme“, so Metzler, während er das Seil verknotete. „Und irgendwann passt vielleicht auch gar nichts mehr“, führte er weiter aus und schnitt das Seil in zwei Hälften. Anschließend referierte er darüber, dass sich das alles aber wieder lösen lasse und nahm die Knoten wie von Zauberhand aus dem Seil, dass, ebenfalls wie durch Magie, plötzlich auch wieder ganz war.