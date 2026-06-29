Mit Heli ins Krankenhaus: Schwerer Unfall bei Steinen

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B317 wurde eine Frau schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

Ein schwerer Unfall ereignete sich zwischen Steinen und Lörrach. Dabei wurde eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt.

Auf die Gegenfahrbahn Am Freitag, 26. Juni, gegen 13.20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem laut Polizei drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 60-jähriger Autofahrer fuhr von Steinen-Höllstein kommend in Richtung Lörrach-Hauingen, als er aus noch nicht bekannten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet.

Es kam zu einem seitlichen Streifvorgang mit einer entgegenkommenden, sich bereits schon teilweise in das Bankett ausweichende 62-jährigen Fahrerin. Das Fahrzeug der 62-Jährigen kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung in der Fahrbahnmitte zum Stehen. Im weiteren Verlauf kollidierte der 60-Jährige frontal mit einer weiteren entgegenkommenden 34-jährigen Autofahrerin.

Frontal zusammengestoßen

Diese wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Uniklinik verflogen. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Vollsperrung

Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Bis gegen 15.25 Uhr war der Streckenabschnitt voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.