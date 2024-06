Radfahrer stürzt am Ebinger Schnecklesfelsen in die Tiefe

1 Nahe der Kälberwiese landete der Helikopter, der den schwer verletzten abgestürzten Radfahrer ins Krankenhaus brachte. Foto: Jannik Nölke

Ein Radfahrer ist am Freitagabend am Schnecklesfelsen in Ebingen abgestürzt und wurde schwer verletzt. Wie schwer genau, konnte die Polizei noch nicht sagen.









Link kopiert



Feuerwehr, Rettungsdienst und Bergwacht mussten am Freitagabend zu einem Rettungseinsatz an den Ebinger Schnecklesfelsen ausrücken. Dort war ein Radfahrer, Jahrgang 1962, der auf einem schmalen Trail an der Felsenkante unterwegs war, vom Kurs abgekommen. Er stürzte nach ersten Informationen vor Ort rund zehn bis 15 Meter in die Tiefe. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste die Bergwacht auch die Feuerwehr nachbestellen, die bei der Rettung des Mannes unterstützte.