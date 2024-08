1 Ein 19-Jähriger wurde in Freiburg ausgeraubt. (Symbolfoto) Foto: Bodo Schackow/dpa

Ein junger Mann wurde von einer Gruppe in der Freiburger Innenstadt ausgeraubt.









Mehrere Täter sollen in der Nacht auf Mittwoch, 21. August, gegen 2.30 Uhr in Freiburg in der Niemensstraße zwischen einer Bar und einem Lokal an der Ecke Bertoldstraße einen 19-Jährigen ausgeraubt haben.