Mit Flaschen: Mitarbeiter in einem Einkaufsmarkt in Offenburg attackiert

1 Drei Männer griffen mehrere Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes an. Auch Flaschen sollen dazu benutzt worden sein. Foto: In einem Einkaufsmarkt in der Okenstraße haben drei Männer am Samstag mehrere Mitarbeiter bedroht und angegriffen. Ein Mitarbeiter musste in Krankenhaus gebracht werden.







Link kopiert



In einem Einkaufsmarkt in der Okenstraße ist es am Samstag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gegen 17.25 Uhr sollen drei Männer im Alter zwischen 26 und 28 Jahren mehrere Mitarbeiter der Filiale attackiert und bedroht haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Hierbei sollen auch Flaschen zum Einsatz gekommen sein. Ein Beschäftigter ist dabei am Kopf getroffen und verletzt worden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Von den drei weiteren Mitarbeiter wurden zwei leicht verletzt. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich einer der beiden 26 Jahre alten Angreifer äußerst aggressiv und bedrohte die Bediensteten. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen. Ob ein vorausgegangenes, erteiltes Hausverbot Ursache für die handfeste Auseinandersetzung war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.