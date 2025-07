Betrunkener in Kürzell greift einen Polizisten an

1 Einer der Beamten, der die Situation beruhigen wollte, wurde angegriffen. Foto: Karmann Möglicherweise hat die hohe Alkoholisierung des 41-Jährigen am Montagabend dazu geführt, dass er nun mit einem Strafverfahren konfrontiert ist.







Link kopiert



Ein 41-Jähriger hatte am Montag kurz nach 18 Uhr den Notruf gewählt und sich dabei mehrfach wirr geäußert, nachdem es kurz zuvor bereits zu einem Polizeieinsatz an gleicher Stelle in Kürzell gekommen ist. Dort lagen zivilrechtliche Streitigkeiten zugrunde, informiert die Polizei.