Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern, die sich mit Fäusten und Gegenständen attackiert haben, ist es am Dienstagnachmittag in Offenburg gekommen. Zunächst sei es gegen 15.50 Uhr zwischen diesen zu einer verbalen Auseinandersetzung gegen vor einer Gaststätte in der Saarlandstraße gekommen, so die Polizei. Anschließend sei diese eskaliert und der 18-Jährige und die zwei 23 Jahre alten Männer hätten sich gegenseitig mit Fäusten und Gegenständen attackiert. Zwei aus der Gruppe wurden dabei verletzt. Sie wurden nach einer Erstversorgung mit Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Zu den Hintergründen des Streits haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.