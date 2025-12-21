Mit Fackeln ins kühle Nass: Deshalb gingen die Menschen im Wylerter See baden

In Kippenheimweiler wurde die Wintersonnenwende mit Lagerfeuern, Bewirtung und einem Sprung ins wahrlich kühle Nass des Waldmattensees gefeiert.
Im Sommer ist der Badesee im Kippenheimweiler ein beliebtes Ausflugsziel. Wenn es auch am kürzesten Tag des Jahres am Ufer kuschelig wird, muss das einen triftigen Grund haben. Und den gab es: Der Heimatverein und das Dreierteam des Bauwagens veranstalteten am Samstag mit Einbruch der Dämmerung die erste „Wylerter Sonnwendfeier“. Vereine ergänzten das Angebot.