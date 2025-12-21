Mit Fackeln ins kühle Nass: Deshalb gingen die Menschen im Wylerter See baden

Im Sommer ist der Badesee im Kippenheimweiler ein beliebtes Ausflugsziel. Wenn es auch am kürzesten Tag des Jahres am Ufer kuschelig wird, muss das einen triftigen Grund haben. Und den gab es: Der Heimatverein und das Dreierteam des Bauwagens veranstalteten am Samstag mit Einbruch der Dämmerung die erste „Wylerter Sonnwendfeier“. Vereine ergänzten das Angebot.

Die Zahl der unerschrockenen Schwimmer, einige mit Fackeln, war ordentlich und alle hatten sichtlich Vergnügen. Hanna Höhn und Tanja Kuhn, zwei Badegäste, die vorher trainiert hatten, brachten es auf den Punkt: Jedes Grad über dem Gefrierpunkt enspreche einer Minute, die sie im Wasser bleiben würden. „Das ist dann auch gesund.“ Thomas Schneble und Rainer Baier, zwei vom Bauwagen, waren danach von „einer sehr erfrischenden Erfahrung“ erbaut.

Mit Bollenhut oder Eisbärmütze in das zehn Grad kalte Wasser

Einige gingen mit Bollenhut, andere mit Eisbärmützen ins Wasser. Dabei wurde viel gelacht – die Kälte schien die Laune zu heben. Die Badegäste werden indes gemerkt haben, dass das zehn Grad kalte Wasser an den Füßen (in dem Bereich konnten alle stehen) etwas kühler war. Allerdings kann Wasser, egal wie kalt die Luft ist, auch unter einer Eisschicht nie kälter als vier Grad werden.

Foto: Endrik Baublies

Friedhelm Roth, der Dritte vom Bauwagen, hatte die mehrere Hundert Besucher auf der Wiese vor den sanitären Anlagen begrüßt. Er erinnerte daran, dass der Heimatverein vor zehn Jahren, als das Dorf seinen 650. Geburtstag feierte, die Idee, ein Fest am und auf dem See zu feiern, nicht verwirklicht hatte. Daher sei die Idee aufgekommen, zum 660. Geburtstag diese spezielle Sonnwendfeier zu zelebrieren.

Wozu Ratsprotokolle gut sein können: Eberhard Roth, Stadtrat und ehemaliger Ortsvorsteher von Wylert, hatte eine launige Geschichte über die Mitte der 1960er-Jahre zuerst geplante Kiesgrube aus den Protokollen des Gemeinderates von Wylert destilliert. Der Ort war damals ja noch eigenständig.

Feilschen haben die Räte gekonnt: Da das Geld nicht ausreichte, spendierte der Investor, die Firma Vogel Bau aus der Nachbargemeinde Lahr, ein zinsloses Darlehen. Roth richtete am Samstag die möglicherweise nicht ganz ernst gemeinte Frage an die anwesenden Vertreter der Firma, ob man das heute wiederholen könnte.

Als Kind hatte Roth erlebt, wie aus den Matten (Wiesen) eine Kiesgrube wurde, die sich über einen langen Zeitraum zum heutigen See mit 26 Hektar Fläche (sechs Hektar mehr als ursprünglich geplant) ausweitete. Familien nutzten die Möglichkeit, in das auch im Hochsommer kühle Nass zu springen, von Anfang an aus. Im Winter soll es damals vorgekommen sein, dass der See zufror und zum Schlittschuhlaufen einlud. Letztlich wurde das nördliche Ufer als Badestrand angelegt.

Ortsvorsteher Klaus Dorner wünscht sich Verbesserung bei sanitären Anlagen

Klaus Dorner sagte dann, dass aus Sicht der Ortsverwaltung und des Ortschaftsrats die weitere geplante Erweiterung des Sees Richtung Norden aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung nicht wünschenswert sei. Eine Erweiterung im Westen, wo es das „Waldeck“ geben würde, sei der bessere Weg, auch wenn da einige Bäume weichen müssten. Dorner verwies auf das Anglerheim, das genauso wie die sanitären Anlagen in die Jahre gekommen sei. Die Stadt sei hier „in der Pflicht“, etwas zur Verbesserung in den Sommermonaten beizutragen.