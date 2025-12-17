Mit E-Werk und Badenova-Wärmeplus: Lahr bündelt Klimaschutz-Projekte in der Energie- und Wärmewendegesellschaft

Der Lahrer Rat hat die Gründung der Energie- und Wärmewendegesellschaft beschlossen. Mit im Boot sind die Stadt, die Badenova und das E-Werk.
Die Stadt will bis 2040 eine klimaneutrale Kommune werden. Diesem Ziel ist sie seit Montagabend ein Stück weiter. Der Gemeinderat hat die Gründung der Energie- und Wärmewendegesellschaft (EWWG) gemeinsam mit dem E-Werk Mittelbaden und der Firma Badenova-Wärmeplus beschlossen.Die Stadt Lahr hält 51 Prozent, das E-Werk und die Badenova-Wärmeplus jeweils 24,5 Prozent.