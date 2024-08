Mit der Schultüte in den Wohnwagen: Zirkus Charles Knie setzt auf rollendes Klassenzimmer

Mit der Schultüte in den Wohnwagen

1 Ein Wohnwagen dient den Schülern undLehrer Ulrich Siering als Klassenzimmer. Foto: Stefanie Salzer-Deckert

Mit der Schultüte in den Wohnwagen: Beim Zirkus Charles Knie, der derzeit in Freiburg gastiert, hat das neue Schuljahr bereits begonnen. Denn seit diesem Sommer geht – nach mehrjähriger Pause – wieder ein Lehrer mit auf Tournee.









Morgens um 9 Uhr fängt die erste Stunde an. Noten und Klassenarbeiten sind nicht so wichtig, stattdessen gibt es viele gemeinsame Erlebnisse und einen eigenen Lehrplan. Auch der Deutschunterricht ist ein wichtiges Element, denn Zirkuskinder kommen mit den unterschiedlichsten sprachlichen Hintergründen zur Schule. Acht Monate sind die Familien im Zirkus in der Regel gemeinsam unterwegs. „Und da fand ich es ganz wichtig, wieder eine Schule mit dabei zu haben“, erklärt Zirkusdirektor Sascha Melnjak.