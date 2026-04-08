Mit der Kraft des Wassers: Wie Energyfische Strom in Flüssen produzieren können

Wie funktionieren die neuen Schwarmkraftwerke? Und wie gehen sie mit Fischen oder Hochwasser um? Ein Blick auf das Projekt eines bayerischen Unternehmens im Rhein bei St. Goar – und darüber hinaus.
St. Goar - Vom Ufer aus sind sie kaum zu sehen, doch unter der Oberfläche des Rheins können die sogenannten Energyfische die Strömung des Flusses nutzen, um Strom zu erzeugen. Das Unternehmen Energyminer mit Sitz im oberbayerischen Gröbenzell hat bei St. Goar in Rheinland-Pfalz erstmals drei dieser schwimmenden Anlagen installiert. Weitere 121 sollen den Schwarm bis zum Ende des Jahres komplett machen, der schon bald Strom ins öffentliche Netz einspeisen soll.