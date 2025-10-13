Mit den Verwaltungen im RP Tübingen: Zollernalbkreis probt den Ernstfall

Im Mittelpunkt steht die Optimierung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltungsstäbe im Regierungsbezirk Tübingen.
Wenn am Donnerstag, 16. Oktober, die kreisübergreifende Krisenmanagement-Exercise „KÜKEX“ 2025 startet, steht die Region ganz im Zeichen des Katastrophenschutzes. Der Zollernalbkreis probt – gemeinsam mit den sieben weiteren Landratsämtern im Regierungsbezirk Tübingen, der Stadt Ulm sowie dem Regierungspräsidium – mit der großangelegten Stabsrahmenübung den Ernstfall. Das teilt das Landratsamt mit.