Mehr als 2000 Menschen gehen auf die Straße In Freiburg streiken nicht nur die Verkehrsbetriebe

Vor der am Freitag beginnenden Tarifverhandlung sind am Donnerstag in Freiburg mehr als 2000 Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst auf die Straße gegangen. Busse und Bahnen der Verkehrs AG blieben aufgrund des Streiks im Depot.