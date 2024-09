Mit 10 000 VfB-Fans nach Madrid: So erlebte ein Fan aus Sulz im Eck das Champions League-Spiel

1 Selfie im Gästeblock des Bernabeu-Stadions: Benjamin Menzler (links) und sein Sulzer Kumpel Norman Blum Foto: Menzler

Über 10 000 Fans begleiteten den VfB Stuttgart in der Champions League nach Madrid, darunter auch einige aus dem Kreis Calw. Einer von ihnen: Benjamin Menzler aus Sulz am Eck. Er bekommt erst kurzfristig ein Ticket – und muss über Bukarest fliegen.









Link kopiert



„Weltklasse, verrückt, unbeschreiblich“, sagt Benjamin Menzler aus Sulz am Eck über seinen Trip mit mehr als 10 000 VfB-Fans nach Madrid. Dass der VfB Stuttgart dort am Dienstag in der Champions League eine 1:3-Niederlage beim haushohen Favoriten Real Madrid kassierte, war für viele von ihnen nur nebensächlich. Denn dass ihr Verein, der 2020 noch in der 2. Bundesliga spielte, nun wieder international vertreten ist, setzt schon an sich gewaltige Emotionen frei.