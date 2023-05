Der „Kulturkeller in der Winterschule“ (KKW) ist wieder in sein angestammtes Gewölbe-Domizil zurückgekehrt. Gleich zum Saisonauftakt begeisterte das Duo „Tante Friedl“ mit seinem Programm „Tandem Music Tour“ mit Folk- und Weltmusik.

Schon der Einstieg des Duos „Tante Friedl“ mit Magdalena Kriss aus Bayern und Dan Wall aus New York mit „The Nickle Song“ und „Lay Low“ kam beim Publikum blendend an. Wall glänzte am typischen Banjo mit trommelähnlichem Corpus und Kriss am stimmungszaubernden Akkordeon. Natürlich samt Gesang, wobei Kriss den Vergleich etwa mit Joan Baez oder Janis Joplin nicht zu scheuen braucht, Partner Wall blendend den Part als wohlklingendes männliches Pendant übernimmt, ähnlich wie einst Abi bei Esther Ofarim.

Die Lieder hat das Duo auf vielen seiner Reisen gesammelt, etwa eine fröhliche bayrische Tanzweise samt „Yodel Waltz“, ein bulgarisches „Rano mi e more“ oder ein slowenisches Kupi mi maijko top“. Ob Ernte- oder Liebeslied, ohne gehöriges Balkan-Temperament ging es nicht, auch bei betrogener Frauenliebe zwischen Wehmut und kraftvoller Dynamik. Musikalisch ging es auch zurück in die USA: Im Westen Arizonas gibt es ein jährliches Kuckuck-Fest und den entsprechenden Folk-Sound, dieses mal im ländlichen Hillbilly-Hinterwäldler-Stil.

Publikum und Künstler kommen ins Gespräch

Als spezielle Reminiszenz an legendären Woodie Guthrie hatte das Duo dessen „Hobo Lullaby“ mitgebracht, im alten Stil der mit Güterzügen umherziehenden Tramps samt gehöriger Melancholie.

In der Pause nutzte das Publikum die Gesprächsmöglichkeiten mit dem Musiker-Paar, bevor das erfrischende Duo verdiente weitere Applause einheimste. Etwa mit „Fisherman‘s Blues“, irischer Wehmut, norwegischem „Danse ikke grate na“, munteren „Little Boxes“ oder „Gena‘s Birthday Song“ ursprünglich als ’Cheburashka’ in der Ukraine gesungen. Der Stakkato-Schlussbeifall verwunderte deshalb nicht. Die beiden Musik-Reisenden ließen sich natürlich nicht lange um Zugaben bitten, etwa einem hinreißenden „Exactly like You“ im Klezmer-Stil oder „St.James Infimary“ als bluesigem New-Orleans- Trauermarsch.

Das Duo Magdalena Kriss und Dan Wall verbindet nicht nur zwei Großtanten. Gehörig weltläufig umhergereist waren der Amerikaner Wall und die Bayerin Kriss längst, als sie sich vor zehn Jahren auf einem Folk-Festival in Schweden erstmals begegneten und sich Jahre später beim Wiedersehen in Slowenien richtig verliebten. Seit vier Jahren reisen sie nun von ihrer neuen Wahlheimat Berlin aus gemeinsam musikalisch weiter.

Der Name des Duos geht auf ihre Großtanten zurück

Und das bei der laufenden „Tandem-Music-Tour“ durch Deutschland nicht etwa per Zug oder Auto, sondern mit eigenem Tandem-Fahrrad samt Zelt und Instrumenten im Anhänger. Ihr Repertoire mit interpretiertem Folk, traditioneller Volksmusik anderer Kulturen samt Gewerkschafts- und Protestsongs begeistert allenthalben. Schon am Pfingstsonntag traten die beiden wieder in die Pedale, um mit Zwischenstopp zeitig in Basel zu ihrem nächsten Auftritt anzukommen.

Und warum ausgerechnet der Künstlername „Tante Friedl“? Die beiden hatten heraus gefunden, je eine so benannte Großtante an zwei Seiten des bayrisch-österreichischen Untersberges bei Salzburg gehabt zu haben. Es gibt halt doch noch Zufälle.

Das weitere Programm des KKW

Klavierkavarett

Den KKW-Machern ist mit „Tante Friedl“ erneut ein guter Programm-Griff geglückt. Weiter geht es nun am Samstag, 10.Juni, mit Matthias Ningel als literarischem Klavierkabarett. Das Konzert findet dann bei gutem Wetter wieder draußen im Prinzengarten statt, denn mit dessen Förderverein hat sich in der Corona-Zeit eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt.

Programm

Weitere Infos zum Programm gibt es im Internet unter www.kkw-ettenheim.de