Mit dem Rad nach Istanbul: Wie eine Katze Jana Kesenheimer fast das Rennen ruinierte

1 Eine unglaubliche Strecke hat Jana Kesenheimer von Belgien nach Istanbul bewältigt und mit 37 Stunden Vorsprung gesiegt. Foto: LostDot

Rund 4080 Kilometer und 45 000 Höhenmeter: Jana Kesenheimer, die aus Mühringen stammt, schaffte die Strecke von Belgien nach Istanbul in 267 Stunden und siegt beim Ultradistanz-Radrennen „Transcontinental Race“. Ein Abenteuer mit etlichen Tücken.









Das „TCR10“, eines der bekanntesten Self-Supported-Rennen quer durch Europa, startete in diesem Jahr im Radsportmekka Roubaix an der belgisch-französischen Grenze mit Ziel Istanbul in der Türkei. Mit dabei war auch die aus Mühringen stammende Jana Kesenheimer, die sich mit ihren Siegen bei den bekanntesten Ultradistanz-Rennen in der Szene zu einer der Topsportlerinnen mauserte.