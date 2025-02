Mit dem Nationalteam: Das erlebte ein Ortenauer Arzt bei der Weltmeisterschaft der Cerebralparese-Fußballer

1 Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften der Cerebralparese-Fußballer im spanischen Salou mit Mannschaftsarzt Christian Haefele (Mittlere Reihe links) Foto: Ortenau Klinikum

Christian Haefele hat die Nationalmannschaft im Cerebralparese-Fußball in Spanien medizinisch begleitet. Bei der Weltmeisterschaft ging die Reise bis ins Viertelfinale – erstmals seit Teamgründung.









Mit überzeugenden Siegen in der Vorrunde ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften der Cerebralparese-Fußballer im spanischen Salou erstmals in seiner zehnjährigen Geschichte ins Viertelfinale eingezogen. Mit dabei im Betreuerteam war Mannschaftsarzt Christian Haefele, Oberarzt am Ortenau-Klinikum Offenburg-Kehl.