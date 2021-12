Großer Polizeieinsatz nach Körperverletzung in Schramberger Nordstadt

2 Rettungsdienst, Notarzt und mehrere Polizeibeamte waren in der Schramberger Nordstadt im Einsatz. Dort hat es eine Körperverletzung gegeben. Genaueres zu der Tat und den Hintergründen hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag noch nicht gesagt. Foto: Wegner

Möglicherweise mit dem Messer verletzt worden ist eine Person auf einem Privatgrundstück in der Schramberger Schiltachstraße. Genaueres zur Tat und zum Tathergang und ob tatsächlich ein Messer zum Einsatz kam, das hat die Polizeidirektion Konstanz in der Nacht zum Sonntag noch nicht gesagt.















Schramberg - Ein Streit unter Freunden? Eine Beziehungstat? Ein Nachbarschaftsstreit? Es handle sich "um eine Körperverletzung" hieß es lediglich vom Einsatz- und Lagezentrum der Polizeidirektion Konstanz. Was genau in der Schramberger Nordstadt am Samstagabend gegen 23 Uhr passiert ist, müsse noch ermittelt werden.

Spuren gesichert

Neben Notarzt und Rettungsdienst, die die verletzte Person versorgten, waren auch mehrere Polizeistreifen vor Ort. Diese untersuchten die Umgebung zweier Gebäude gegenüber des Kauflands in der Schiltachstraße genau, nahmen dort auch zahlreiche Fotos auf und sicherten Spuren. Zudem suchten die Beamten in der Umgebung nach möglicherweise weggeworfenen Gegenständen und kontrollierten anschließend eine Wohnung in einem der Gebäude im Schein ihrer Taschenlampen – ob dort möglicherweise Täter oder Opfer wohnen, zu Besuch waren oder ähnliches, ist nicht bekannt. Auch hinsichtlich der Frage, ob der mutmaßliche Täter ermittelt und gegebenenfalls verhaftet wurde, gab es (noch) keine Aussage.