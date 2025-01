Mit dem Dampfzug durch den Schwarzwald: Hier machen die historischen Lokomotiven Station

Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn (EFZ) starten am Dreikönigswochenende vom 4. bis 6. Januar drei Dampfzug-Tagesfahrten ab Rottweil. Die Tour am Samstag führt Richtung Ludwigsburg, am Sonntag werden das Donautal und die Schwäbische-Alb-Bahn befahren, und am Montag geht es über Horb, Freudenstadt und durch den Schwarzwald nach Hausach. Darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung.

Bereits Tage vor den großen Rundfahrten ist der 23-jährige Heizer-Azubi Max Altenhof in Rottweil an den Dampfloks beschäftigt. „Vor einer so großen Veranstaltung müssen alle Lager geschmiert und überprüft werden, bevor es auf große Fahrt geht“, berichtet er.

Lesen Sie auch

„Außerdem muss die Lok mindestens zwölf Stunden vor der Fahrt angeheizt werden, um überhaupt den nötigen Kesseldruck von 16 Bar zu erreichen“, ergänzt Altenhof.

Speisewagen mit dabei

Der Sonderzug besteht an allen drei Tagen aus Waggons aus den 1960er-Jahren mit Fenstern zum Öffnen und ist bespannt mir der Güterzugdampflok 52 7596 aus dem Jahr 1944. Im beheizten Zug befindet sich außerdem auch ein Speisewagen, in dem es verschiedene Getränke und Speisen zu erwerben gibt.

Am Samstag starten die Eisenbahnfreunde zunächst am Rottweiler Bahnhof. Mit Zusteige-Halten in Oberndorf, Sulz und Horb wird stets am Neckar entlanggefahren. Über Tübingen, Reutlingen und Plochingen geht es vorbei an Esslingen in Richtung Landeshauptstadt und weiter nach Ludwigsburg, wo eine weitere historische Lokomotive an den Zug angekoppelt wird. Von dort geht es wieder zurück nach Horb. Anschließend werden wieder die morgendlichen Zustiegsstationen angefahren.

Am Sonntag folgt dann der Höhepunkt des Dreikönigsdampfs 2025. Der Sonderzug beginnt und endet wieder am Rottweiler Bahnhof. Die Fahrt führt zunächst mit den beiden Güterzugdampflokomotiven 52 7596 und 50 2273 nach Tuttlingen, weiter dann durch das Donautal nach Sigmaringen und Schelklingen.

Zur Weiterfahrt nach Münsingen wird die 120 Jahre alte Dampflok T3 930 dem Zug hinzugefügt. Somit sind auf diesem Abschnitt insgesamt drei Dampflokomotiven zu bestaunen. In Münsingen wird eine längere Pause eingelegt. Hier haben die Fahrgäste die Möglichkeit, alle drei Lokomotiven anzusehen. Anschließend geht es zurück nach Rottweil.

Am Montag geht es dann durch das Neckartal nach Horb. Nach kurzer Fahrt wird Eutingen im Gäu erreicht. Dort ändert der Dampfzug die Fahrtrichtung und es geht nach Freudenstadt. Anschließend fährt der Zug über die Kinzigtalbahn ins badische Hausach.

Schönste Strecke Europas

Nach einer zweistündigen Pause geht es auf den Rückweg. Die Fahrt beginnt direkt mit der Bergfahrt über die legendäre Schwarzwaldbahn. Sie gehört mit ihren Tunnels und den beiden Kehrschleifen zu den wohl schönsten Bahnstrecken Europas, wie es in der Mitteilung heißt. Am späten Nachmittag wird dann wieder Rottweil erreicht.

Weitere Informationen

Zustiege

Der Zustieg am Samstag ist in Rottweil, Oberndorf und Horb möglich. Für die Tour am Sonntag können Passagiere in Rottweil, Tuttlingen, Sigmaringen, Mengen und Riedlingen zusteigen. Am Montag ist in Rottweil oder Horb ein Zustieg möglich.

Tickets

Die Fahrkarten sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Restplätze können, falls noch verfügbar, am Bahnsteig vor der Abfahrt erworben werden. Die Anmeldung unter www.eisenbahnfreunde-zollernbahn.de, unter Telefon 0741/17 47 08 18 oder per E-Mail an kontakt@efz-ev.de.